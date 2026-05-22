Bursa'nın Yenişehir Ovası'nda bahar yağmurlarıyla birlikte baraj kapakları açıldı, Kocasu Deresi'ne bırakılan sular ovaya bereket getirdi.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Son yıllarda sulama göletlerinin boşaldığı tarımsal sulamanın tehlikeye girdiği Bursa'nın Yenişehir Ovası'nda bahar yağmurlarının sevinci yaşanıyor. Yağmurların etkisiyle ovaya hayat veren Boğazköy Barajı'nın kapakları açıldı. Fazla suyun Kocasu Deresi'ne dökülerek tahliye edildiği ova bereketle buluştu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kocasu Deresi'nin güzergâhı üzerindeki Ayaz Köyü'nde çiftçiler son yağmur yağışlarının sevincini yaşıyor. Köy Muhtarı Mehmet Emin Ay, 'Bahar kuvvetli geldi, doğa ve tarlalar şenlendi' diyerek duygularını dile getirdi.

2024 ve 2025 yıllarında kuraklığın baş gösterdiği doğada şimdilerde yağmur bereketinin yaşandığını ifade eden Muhtar Ay, 'O yıllarda balıklar ölmüş, arazilere su götürülememişti. Doğa adeta can çekişiyordu. Bugünlerde ise mevsim normallerinde gerçekleşen yağışlar yüzlerimizi güldürdü. Öyle ki sula barajının kapakları açılarak Kocasu Deresi'ne fazla sular bırakılıyor' dedi.

Yağmurun tarımsal sulamaya da katkılarının büyük olduğuna dikkat çeken Muhtar Ay sözlerini şöyle tamamladı: 'Köyümüzün arazilerine sulama suyunu, yeraltı sulama sistemiyle Kocasu Deresi'nden karşılıyoruz. Buğday, yağlık ayçiçeği, fasulye, barbunya, bezelye ve tohumluk mısırlar ekilip dikildi. Biber fidelerinin ise dikimleri sürüyor. Bu sezon tarımsal faaliyetlerde su sıkıntısı yaşanmayacak.'