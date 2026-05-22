ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Mevlana Caddesi ile 100. Yıl Bulvarı arasında çift yönlü kaldırım ve peyzaj yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında, zamanla yıpranan kaldırımlar yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getiriliyor. Aynı zamanda bölgede yürütülen peyzaj düzenlemeleriyle çevre estetiği güçlendirilirken, yeşil alanların artırılması hedefleniyor.

MEVLANA İLE FALEZ ARASINDA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün, 6 etapta tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından kaldırım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandığını söyledi.

Gün 'Bu süreçte önceliğimiz, yayaların güvenliğini ve konforunu en üst seviyeye çıkarmak. Güçlendirilmiş enerji altyapısı ve yenilenen aydınlatma sistemiyle 100. Yıl Caddesi artık daha güvenli ve konforlu bir hale geliyor. Mevlana Alt Geçidi ile Falez Alt Geçidi arasında yürüttüğümüz çalışmalar, gidiş-geliş toplam 7 kilometrelik bir hattı kapsıyor. Bu güzergâhta kaldırım ve peyzaj alanlarını yenileyerek caddemizi daha estetik ve konforlu bir görünüme kavuşturuyoruz' dedi.