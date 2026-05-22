Konya Karatay Belediyesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede hizmet veren kasapların katılımıyla koordinasyon ve istişare programı düzenlendi. Programda, kurban kesim alanlarında alınacak temizlik tedbirleri ile bayram sürecinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Özsolak ile Karatay'da faaliyet gösteren kasaplar katıldı.

Programda; Kurban Bayramı sürecinde uyulması gereken hijyen kuralları, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi adına dikkat edilmesi gereken hususlar ile kurban kesimi ve et muhafazası konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca bayram süresince yaşanabilecek yoğunluklara karşı alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

ÖZSOLAK: EKİPLERİMİZ BAYRAM BOYUNCA SAHADA OLACAK

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Özsolak, vatandaşların kurban ibadetlerini temiz ve sağlıklı ortamlarda yerine getirebilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Mustafa Özsolak, kurban kesim yeri olarak belirlenen 13 pazar alanında askı ve çeşme tertibatlarının kurulduğunu, kurban atıkları için konteynerlerin yerleştirildiğini ifade etti.

Kesim sonrası alanların dezenfektan, kan çözücü ve yağ çözücü maddelerle temizleneceğini kaydeden Özsolak, özellikle yoğunluğun yaşandığı Karkent, Sedirler, Çimenlik, Büyük Sinan ve Kumköprü pazar alanlarında ekiplerin gece boyunca temizlik ve kontrol çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Bayram öncesinde talepte bulunan yaklaşık 40 besi çiftliğine 100'ün üzerinde çöp konteyneri dağıtıldığını aktaran Özsolak, bayram sonrasında da hayvansal atıklardan etkilenen konteynerlerin yıkanıp dezenfekte edilerek ilaçlanacağını ifade etti.

YAŞAR: İBADETLERİN KABULÜNDE NİYET VE USUL ÖNEMLİ

Karatay Müftülüğü uzman vaizi Zülfikar Yaşar, kurban ibadetinin manevi yönüne dikkat çekti. Kurban ibadetinin yalnızca şekilsel bir uygulama olmadığını belirten Yaşar, ibadetlerin kabulünde niyet, ihlas ve usule uygunluğun büyük önem taşıdığını ifade etti.

Zülfikar Yaşar konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Şüphesiz ki Allah ancak takva sahiplerinin ibadetini kabul eder. Takvasız, yani Allah rızası gözetilmeden yapılan bir ibadetin boşa gideceği anlaşılmaktadır. İbadetlerin kabul şartları arasında niyet, ihlas ve usule uygunluk yer alır. Özellikle ibadetlerde temel şartların bilinmesi bizler için büyük önem taşımaktadır.'

BALBALOĞLU'NDAN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu ise program dolayısıyla Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederek, belediyenin böyle bir organizasyona öncülük etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Davut Balbaloğlu, 'Bu talebin bizden belediyemize gelmesi gerekirken belediyemizden bize gelmesi bizi ayrıca onurlandırdı. Şahsım, yönetim kurulum ve tüm esnafımız adına Hasan Kılca Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.' dedi.

KILCA: VATANDAŞLARIMIZIN HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bilgilendirme programını önemsediklerini belirterek, vatandaşların huzurlu, temiz ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerle sahada olacaklarını söyledi.

Belediyelerin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik önemli görevler üstlendiğini ifade eden Hasan Kılca, 'Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kurban Bayramı sürecinde de pazar alanlarının düzenlenmesi, kesim alanlarının belirlenmesi, bu alanların temizlenmesi ve atıkların bertaraf edilmesi gibi birçok konuda belediyemize önemli görevler düşüyor. Kurban kesim alanlarının büyük bölümünün Karatay'da bulunması sebebiyle sorumluluğumuzun farkındayız.

Bugüne kadar olduğu gibi bu bayramda da ekiplerimiz sahada olacak ve görevlerini titizlikle yerine getirecek. Ancak işin en büyük yükünü kasaplarımız ve satıcılarımız taşıyor. Hem sizlerle istişare etmek hem de görevlerimize dair karşılıklı hatırlatmalarda bulunmak amacıyla böyle bir program düzenledik.

Karatay Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına bayram boyunca sahada görev yapacak tüm ekiplerimize ve özveriyle çalışan kasaplarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.