Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Kovancı Mahallesi'nde yol güvenliğini artırmak ve olası risklerin önüne geçmek amacıyla taş duvar çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, yol üstü koruma amaçlı 80 metre uzunluğunda ve toplam 350 metreküp taş duvar imalatı yapılacak.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahallede ulaşım daha güvenli hale gelirken, yol ve çevresi de koruma altına alınmış olacak.

Özellikle yağışlı havalarda meydana gelebilecek toprak kaymaları ve yol deformasyonlarının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde altyapı ve ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, taş duvar imalatını kısa süre içerisinde tamamlayarak yolu daha dayanıklı hale getirecek.