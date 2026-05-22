İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, ilk gününde yoğun ilgi gördü. İlk günün heyecanı koristlerin gözlerinden okunurken, aileler de sevinçle sahneye çıkan çocukları-gençleri izledi. 24 Mayıs'ta büyük finalin yapılacağı festival, yurt içi ve yurt dışından toplam 70 koro ve 2 bin 560 koristi ağırlıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle bu yıl 21-24 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali yoğun katılıma sahne oluyor. Festivalin ilk gününde koristlerin performansları izleyenleri büyüledi.

'FESTİVALİN BAYRAMA DENK GELMESİ BİZİ AYRICA SEVİNDİRDİ'

Bu yıl 5'nci kez gerçekleştirilen festivale, Yunanistan'dan Hakkari'ye çok sayıda okul-koro katılıyor. Festivalin açılışında konuşan Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şube Başkanı sanatçı İlhan Yunak, 'Bu sene festivalimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasına denk gelmesi bizler için önemli. Dernek olarak kurulduğumuz ilk günden beri çok sesli koro müziğini yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi kendimize görev bildik. Çünkü koro; farklı seslerin, birbirinin varlığına ve özgürlüğüne saygı duyarak tek bir nefeste, uyum içinde birleşmesidir. Aslında koro müziği, birlikte yaşama ve birlikte üretme kültürünün en güzel, en estetik halidir. Bugün bu salonda köprüler kuran, sınırları ortadan kaldıran işte bu evrensel güçtür' dedi.

Festivali uluslararası boyuta taşırken yanlarında çok güçlü bir yol arkadaşı bulunduğunu belirten Yunak, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İzmir'i bir kültür ve sanat kenti yapma vizyonuyla bizlere her zaman omuz veren, tüm imkanlarını seferber eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a, derneğimiz ve tüm müzik camiası adına içtenlikle teşekkür ederim. Bu değerli ortaklık, şehrimizin geleceğine bırakacağımız en güzel mirastır. Farklı coğrafyalardan gelerek İzmir'imizi bir müzik şölenine dönüştüren tüm koro üyelerimize ve şeflerimize, bu organizasyon için gece gündüz çalışan ekibimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette siz sevgili İzmirliler... Salonları dolduran bu güzel enerjiniz, festivalimizin en büyük gücü. Dostluğun, barışın ve çok sesliliğin şehri İzmir'den yükselen bu ezgilerin tüm dünyaya ulaşması dileğiyle...'

HAKKARİ'DEN-İSTANBUL'A YOĞUN KATILIM VAR

İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, çok sesli koro müziği aracılığıyla ulusal müziğin evrensel bir boyut kazanmasına katkı sağlamak, bu alanda faaliyet gösteren koro, koro şefi ve müzik eğitimcilerine kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunma amacını taşıyor. Festival kapsamında düzenlenen konserlerle, korolar ve üyeleri arasındaki sosyal etkileşimi güçlendirmek, dinleyicilere Türk ve dünya koro edebiyatından seçkin örnekler sunmak hedefleniyor.

Yunanistan'dan koro sanatçılarının da katıldığı, İstanbul'dan Antalya'ya Ordu'dan Isparta'ya farklı bölgelerden katılımın olduğu festivalde bu yıl 70 koro ve 2 bin 560 koro sanatçısı yer alıyor. 2025 yılında Jüri Özel Ödülü alan Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da bu yıl katılan korolar arasında yerini aldı. Festivalin tüm konserleri halka açık ve ücretsiz olacak. Ödül töreni ise 24 Mayıs'ta saat 16.30'da düzenlenecek.