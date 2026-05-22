İstanbul Maltepe Belediyesi'nin ilçe sakinlerine yönelik düzenlediği tarihi ve turistik kültür gezileri yaz mevsiminde de devam edecek.

Yaz Gezileri'nin haziran ayı programında İstanbul'da bulunan önemli kültür ve sanat mekânlarına her hafta gezi organize edilecek. 3- 24 Haziran tarihlerinde ücretsiz organize edilecek gezi kapsamında Kemerburgaz Kent Ormanı Mağlova Bölümü, Polonezköy Tabiat Parkı Yürüyüş Parkuru, Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve Maslak semtindeki Maslak Kasrı ziyaret edilecek.