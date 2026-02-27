Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Kültür Sanat Takvimi, önemli bir ilim ve sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Bursevî'nin Kaleminden' hat sergisi kapılarını OSM'de açtı.

24 eserin yer aldığı sergide Bursevî'nin kendi elinden çıkan hat örnekleri sanatseverlerle buluşurken, alanında uzman akademisyenler sergi sonrası düzenlenen panelde Bursevî'nin Osmanlı düşünce geleneğine bıraktığı mirası değerlendirdi.

Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda 'Bursevî'nin Kaleminden' adlı hat sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı, ardından düzenlenen 'Bir Mütefekkir Olarak İsmâil Hakkı Bursevî' panelinde büyük mutasavvıfın düşünce dünyası konuşuldu.

24 ESER, DOĞRUDAN BURSEVÎ'NİN KALEMİNDEN

Sergide, 17. yüzyılın önemli mutasavvıf ve müelliflerinden İsmâil Hakkı Bursevî'nin tefsir, tasavvuf, hadis, kelâm, fıkıh, ahlâk ve edebiyat alanındaki zengin birikimini yansıtan eserler yer aldı. Toplam 24 eserin sergilendiği seçkide, Bursevî'nin bizzat kendi elinden çıkan hat örnekleri sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve çok sayıda sanatsever katıldı.

BURSEVÎ'NİN ÇOK YÖNLÜ MİRASI KONUŞULDU

Serginin ardından gerçekleştirilen panelde alanında uzman isimler Bursevî'nin Osmanlı düşünce geleneğini değerlendirirken panelin moderatörlüğüni Prof. Dr. Sezai Küçük üstlendi.

BÜYÜK BİR İLİM VE TASAVVUF MİRASI

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Kara, Bursevî'ye ilişkin değerlendirmesinde, 'Benim kanaatimce Arapça ve Farsçayı Türkçeyle birlikte ustalıkla kullanan İsmail Hakkı Bursevî, Bursa'nın altı asırlık tarihinde en çok eser veren isimdir ve bu yüzden ona altın madalya veriyorum. Bulgaristan'ın Aydos şehrinde doğmuş bir Balkan muhaciri olarak Bursa'da büyük bir ilim ve tasavvuf mirası bırakmış, nazım ve nesirle sayısız eser kaleme almıştır. Bu üretkenlik bana göre ilahî bir lütuftur. Bursa kültürünü yazanlar arasında Şemseddin Mürsi ve günümüzde tasavvufu anlatan Süleyman Uludağ da önemli isimlerdir ancak Bursevî kalem gücü ve hat sanatındaki ustalığıyla benim nazarımda birincidir' dedi.

MÜCAHİT OLARAK AVUSTURYA SEFERİNE KATILMIŞTIR

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Namlı ise, 'Benim hocamın hocası olan Emin Işık'tan öğrendiğim gibi, kıyamet kopmazsa insanlar üç-dört bin yıl önce yaşamış birini boşuna anmaz. Anılanlar unutulmaması gereken büyük şahsiyetlerdir ve İsmail Hakkı Bursevî de onlardan biridir. O, zamanı ve mekânı aşan eserler vermiş bir sûfi, âlim, edip, bestekâr ve hattattır. 100 binden fazla beyit yazmış, cami kürsüsünde vaaz etmiş ve dinî ilimlerde derin eserler bırakmıştır. Aynı zamanda bir mücahit olarak Avusturya seferine katılmış, savaşmış ve yaralanmıştır. Küçük yaşta annesini kaybetmiş, şeyhi Osman Efendi'nin rehberliğinde yetişmiş ve sonunda Bursa Ulu Cami'de vaaz verecek seviyeye ulaşmıştır' diye konuştu.