BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların toplumsal hayattaki yerine ve hak taleplerine dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir etkinlik programı düzenliyor.

'Eşitlik Ses İster Biz Buradayız' sloganıyla hazırlanan etkinlikler, 2 - 8 Mart tarihleri arasında kentin dört bir yanında Nilüferlilerle buluşacak.

Hafta boyunca sürecek programlar, 2 Mart Pazartesi günü Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde Mor Çatı gönüllüsü avukat Selin Nakıpoğlu'nun 'Medeni Kanun'un 100. Yılı Söyleşisi' ile başlayacak.

Ardından 3 Mart Salı günü Nilüfer Kent Konseyi'nde 'Eşitlikçi Öyküler' atölyesi, 4 Mart Çarşamba günü Kızılcıklı ve Hasanağa Kadın Çocuk Akademilerinde 'Femine İşaretli Punch İşlemeli Çanta Yapımı' atölyesi gerçekleştirilecek. 5 Mart Perşembe günü ise yine Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde avukat Ceren İlgen Altuntaş, avukat Zeynep Yazıcık ve klinik psikolog Özlem Akdağ'ın katılımıyla 'Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklara Erişimi: Hukuki ve Psikososyal Mekanizmalar Paneli' yapılacak.

Hafta sonuna doğru etkinlikler kültür ve sanatla birleşerek devam edecek. 6 Mart Cuma günü Nazım Hikmet Kültürevi'nde 'Yağmur Kadınlar' müzikali sahnelenirken, 6-13 Mart tarihleri arasında Konak Kültürevi'nde her gün 'Mukadderat', 'Toz Bezi' ve 'Sibel' filmlerinin gösterimi yapılacak. Ayrıca 7-8 Mart tarihlerinde Misi Akademi üzerinden çevrimiçi olarak 'Şiir'in İnşası: Dil, Cinsiyet ve Kimlik' atölyesi düzenlenecek. 7 Mart Cumartesi günü ise Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Nilüfer Ramazan Sokağı'nda bilgilendirme standı kurularak Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çalışmaları aktarılacak.

Etkinlikler kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş düzenlenecek. Kadınlar, Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayarak Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne yürüyecek. Burada yapılacak basın açıklamasının ardından program, sanatçı Canan Karademir'in konseriyle sona erecek.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR'DEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Nilüfer'in bir kadın kenti olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tüm kadınları dayanışmayı büyütmeye çağırdı.

Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer; kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta güçlü bir şekilde var olduğu, özgürce sesini duyurabildiği bir kenttir. 'Eşitlik Ses İster, Biz Buradayız' diyerek hazırladığımız etkinliklerde, hak mücadelemizi büyütmek ve sesimizi hep birlikte daha gür çıkarmak için tüm kadınları etkinliklerimize davet ediyorum' ifadelerini kullandı.