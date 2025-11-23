Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, öğretmenlerle bir araya gelerek mesleğin toplum için önemine dikkat çekti ve eğitim yatırımlarını anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla maarif ailesiyle bir araya geldi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe müdürleri, okul yöneticileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Başkan Alemdar, öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli görevlerden biri olduğunu belirterek, 'Okullarında sevk ve idareyi üstlenen, sorunlara çözüm arayan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan maarif ailemizin kıymetli isimleriyle aynı sofrada buluşmayı çok önemsiyoruz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun' dedi.

Programda Alemdar, Sakarya'daki eğitime yönelik projelere de değindi. Bilim Merkezi'nden 1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi'ne, AFA Kültür Merkezi'nden Şehir Müzesi'ne ve 16 ilçede hayata geçirilen spor yatırımlarına kadar devam eden projeleri anlattı. Alemdar, 'Tüm bu projelerle çocuklarımızın, gençlerimizin ve eğitim camiamızın daha nitelikli alanlarda buluşması için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki desteklerini vurgulayarak, 'Başkanımızı eğitim ailemizin bir parçası olarak görüyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz' dedi.

Programda şehrin en genç öğretmenleri Ayşe Özdemir ve Elif Nur Kabil ile en tecrübeli öğretmeni Kenan Kal'ın yanı sıra tüm öğretmenlere hediyeler takdim edildi. Kahvaltı programı, öğretmenlerle hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.