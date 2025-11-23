BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özel, öğretmenlerin haklarının ödenemeyecek kadar büyük olduğunu vurgularken, ilçede eğitim kalitesini artırmaya yönelik atılan her adımda öğretmenlerin en büyük yol arkadaşları olduğunu söyledi.

Başkan Özel mesajında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır' ve Peygamber Efendimiz'in 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözlerini hatırlatarak, öğretmenlerin toplum için üstlendikleri kutsal görevin önemine dikkat çekti.

Yenişehir'de çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamaya yönelik çalışmaların öğretmenlerle birlikte yürütüldüğünü ifade eden Özel, 'İlçemize emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum' dedi. Mesajını, Başöğretmen Atatürk ve ilçedeki tüm öğretmenlere selam göndererek tamamlayan Başkan Ercan Özel, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.