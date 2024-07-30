Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 15 Temmuz sebebiyle Ay Yıldızlı bayraklarla donatıldı ve Filistin ile hain darbe girişimiyle ilgili izleyenleri duygulandıran bir program gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,sürekli eğitim programlarının yanı sıra Yenikent Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde de gençlik eğitimleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda katılımcıların yıl boyu emek sarf ettikleri eserler ve sahne performansları Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sergiledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin konu alan yıl sonu programıİstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.Ardından Sakarya şiiri ve çeşitli marşlar izleyicilerin beğenisine sunuldu ve izleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Harmandalı oyunu oynayan minikler, İsrail zulmüne maruz kalan Filistin halkını unutmayıp gösteri sonrası Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı açarak Sakarya’dananlamlı bir mesaj verdi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yıl boyu el emeği göz nuruyla yapılan birbirinden güzel eserler ziyaretçilerle paylaşıldı. Etkinliğin gerçekleştiği alanda satranç oynayan çocuklar ve gitar sunumunu dileyip keyifli vakit geçirdiler.