Büyükşehir Meclisi 9 Aralık Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 75 maddelik gündem oylanacak. 30 milyon liralık doğalgaz dönüşüm desteğiyle ilgili de Başkan Alemdar’a yetki verilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 9 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek oturumda 75 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ

Aralık meclis toplantısında Başkan Alemdar’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaretinin ardından müjdesini paylaştığı 500 milyon liralık yatırımların içerisinde yer alan 30 milyon liralık doğalgaz dönüşüm desteği gündeme gelecek. Başkan Alemdar meclis üyelerinin oylarıyla yetki alacak ve çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıylaihtiyaç sahibi hanelerde doğalgaz dönüşümü yapılacak.