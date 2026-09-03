Tarihi şampiyona elit rekabeti, Kaliforniya yaşam tarzını ve Polo sporunun özgün ruhunu bir araya getirdi.

ACCESS Newswire / SANTA BARBARA, KALİFORNİYA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn.®, 14-30 Ağustos tarihleri arasında Kaliforniya'nın Carpinteria kentindeki ünlü Santa Barbara Polo & Racquet Club'da düzenlenen 2026 U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open'ın tamamlanmasını kutladı. Dünyanın en eski polo turnuvalarından biri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki en prestijli şampiyona olan Pacific Coast Open, spor, stil ve toplum arasındaki kalıcı bağı öne çıkarırken bir kez daha dünya standartlarında rekabete sahne oldu.

Bu yıl U.S. Polo Assn., Pacific Coast Open'ın ikinci kez İsim Sponsoru olurken, Santa Barbara Polo & Racquet Club ile Resmi Giyim Markası ve Stadyum Sponsoru olarak art arda dokuzuncu yıl iş birliği yaptı. Bu uzun soluklu ilişki, markanın polo sporuyla olan özgün bağını ve elit rekabetten oyuncu gelişimine, taraftar etkileşiminden toplumsal etkiye kadar sporun her seviyesini desteklemeye yönelik süregelen bağlılığını yansıtıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği Başkanı Tim Kelly, 'Pacific Coast Open, polo sporunu tanımlayan tarihi, rekabetçi mükemmeliyeti ve güçlü topluluk duygusunu temsil ediyor. U.S. Polo Assn.'in devam eden desteği ve Santa Barbara Polo & Racquet Club'ın bağlılığı sayesinde bu şampiyona, olağanüstü oyuncular ve atlar için önemli bir sahne sunarken daha fazla taraftarı sporumuzun heyecanı ve gelenekleriyle tanıştırıyor' dedi.

1908 yılında kurulan Pacific Coast Open, polo sporunun en çok arzu edilen etkinliklerinden biri ve uluslararası polo takviminin vazgeçilmez organizasyonlarından biri olmaya devam ediyor. Kaliforniya kıyılarının eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen turnuva, polo sporunun en saygın tesislerinden birinde iki haftayı aşkın süren yüksek handikaplı müsabakalar için yetenekli oyuncuları, tutkulu seyircileri ve uzun yıllardır sporu destekleyen isimleri bir araya getirdi.

U.S. POLO ASSN. PACİFİC COAST OPEN | GENEL ÖZET

Turnuva: U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open

Tarihler: 14-30 Ağustos 2026

Yer: Santa Barbara Polo & Racquet Club, Carpinteria, Kaliforniya

Önemi: Dünyanın en eski polo turnuvalarından biri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki en prestijli şampiyona

U.S. Polo Assn.'in Rolü: İsim Sponsoru, Resmi Giyim Markası ve Stadyum Sponsoru

İş Birliğindeki Dönüm Noktası: Santa Barbara Polo & Racquet Club ile art arda dokuz yıllık iş birliği ve Pacific Coast Open'ın art arda iki yıl İsim Sponsorluğu

Şampiyona Finali: La Karina [Brian Boyd (0), Carlos 'Carlitos' Gracida Jr. (4), Felipe 'Pipe' Vercellino (8), Lucas Escobar (5), YEDEK: Iñaki Wulff (0)] - Klentner Ranch [Jake Klentner (2), Ignacio 'Nachi' Viana (7), Jesse Bray (7), Justin Klentner (1)]

Şampiyon: Klentner Ranch

Final Skoru: 16-9

En Değerli Oyuncu: Ignacio 'Nachi' Viana (Klentner Ranch)

En İyi Polo Atı: Dolfi Cautivadora

Bağıştan Yararlanan Kuruluşlar: Polo Training Center Santa Barbara (La Karina) ve The Horse Project (Klentner Ranch)

Maçın Öne Çıkanları: Klentner Ranch maça hızlı başlayarak U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open finalinin ilk yarısında sergilediği üstün performansla kontrolü ele geçirdi. La Karina, beşinci chukker'da etkileyici bir geri dönüş yaparak farkı yalnızca iki gole indirdi ancak Jesse Bray, En İyi Polo Atı seçilen Dolfi Cautivadora ile karşılık vererek maçın momentumunu yeniden Klentner Ranch'e çevirdi. Takım daha sonra altıncı chukker'da beş gol atarak 16-9'luk net bir skorla şampiyonluğa ulaştı.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten USPA Global'in Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open, köklü tarihi ve dünya genelindeki oyuncular ile taraftarların duyduğu saygıyla sporumuzun en önemli şampiyonalarından biridir. Santa Barbara Polo & Racquet Club ile devam eden iş birliğimiz ve bu ikonik turnuvanın isim sponsorluğu, polo sporunun Batı Yakası mirasını kutlamamıza ve insanları bu sporla özgün bir şekilde buluşturan unutulmaz deneyimler yaratmamıza olanak tanıyor' dedi.

Turnuva boyunca U.S. Polo Assn., Santa Barbara Polo & Racquet Club Boutique'te ve www.uspashop.com adresinde satışa sunulan resmi Pacific Coast Open etkinlik ürünleriyle taraftar deneyimini geliştirdi. Marka ayrıca konuklarını, pazar günleri oynanan maçlarda sunulan U.S. Polo Assn.'in ferahlatıcı özel kokteyli Divot Stomp™ ile tanıştırdı. Bunun yanı sıra, taraftarların sahada gerçekleştirdiği geleneksel divot stomp etkinliği sırasında kırmızı, beyaz ve mavi özel şapkalar dağıtarak Amerika'nın 250. yıl dönümünü kutladı.

U.S. Polo Assn. ayrıca ödüllü küresel kampanyası The Polo Shirt: An Icon Born From The Game™'i kulüp girişine yerleştirilen büyük ölçekli şişme polo tişörtü enstalasyonuyla hayata geçirdi. Bu aktivasyon, markanın polo sporundaki özgün köklerini ve doğrudan polo oyunundan ilham alan, dünya çapında tanınan tek spor markası olma konumunu görsel olarak hatırlattı.

Sahada turnuva; Pipe Vercellino (8 gol), Nachi Viana (7 gol), Jesse Bray (7 gol), Nico Escobar (6 gol) ve Lucas Escobar (5 gol) gibi polo sporunun en başarılı isimlerinden oluşan etkileyici bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yaptı.

U.S. Polo Assn., müsabakaların ötesinde hayırseverlik faaliyetleriyle daha geniş polo topluluğunu destekleme konusundaki kararlılığını da sürdürdü. Final ödül töreni sırasında marka, finalistler adına yerel polo ve atçılık kuruluşları The Horse Project Santa Barbara ve Polo Training Center Santa Barbara'ya bağışlarda bulundu. Ayrıca Hearts Therapeutic Equestrian Center'a ayrı bir bağış yaparak eğitim, binicilik, terapötik at binme ve polo sporuna erişimi teşvik eden programların desteklenmesine katkıda bulundu.

Santa Barbara Polo & Racquet Club Başkanı Henry Walker, 'Pacific Coast Open her yıl sporumuzun en iyilerini sergiliyor ve U.S. Polo Assn., hem oyuncular hem de seyirciler için deneyimi daha ileri taşımamıza yardımcı olan paha biçilmez bir iş ortağı olmaya devam ediyor. Spora ve Santa Barbara'ya yönelik 115 yıllık bağlılığımız hiçbir zaman değişmedi; topluluklarımıza yaptığımız katkıların ve kattığımız prestijin değeri ölçülemez' dedi.

Başarılı geçen bir U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open sezonu daha sona ererken turnuva, polo sporunun belirleyici şampiyonalarından biri ve sporun köklü geleneklerinin kutlandığı önemli bir organizasyon olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. U.S. Polo Assn., spora, oyunculara ve topluluklara yönelik süregelen yatırımlarıyla polo sporunu ileri taşımaya ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için anlamlı deneyimler yaratmaya olan bağlılığını sürdürüyor.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel varlığı ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek satış noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtım ağı bulunan U.S. Polo Assn., 190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunmaktadır. U.S. Polo Assn.'in küresel Polo Tişörtü Kampanyası An Icon Born from the Game, ikonik polo tişörtünün özgün sportif kökenlerine ve dünyanın en kalıcı stil unsurlarından birine dönüşümüne güçlü bir saygı duruşu niteliğindedir.

Küresel spor markası, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen polo turnuvası olan ve her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki önemli polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIn Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar sayesinde U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarından bazıları artık yayınlanıyor ve bu heyecan verici spor ilk kez dünya genelinde milyonlarca spor tutkununa ulaşıyor.

U.S. Polo Assn. kısa süre önce USA Today tarafından En Güvenilir Markalardan Biri seçildi ve License Global'e göre 2026 yılında NFL, PGA Tour ve Formula 1'i geride bırakarak dünyanın bir numaralı spor lisansörü oldu. Spordan ilham alan marka, küresel büyümesi ve spor içerikleriyle uluslararası alanda çeşitli ödüllere layık görüldü. Küresel bir marka olarak elde ettiği büyük başarı sayesinde U.S. Polo Assn.; Fortune, Forbes, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki birçok önemli medya kuruluşunda yer aldı. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir ve @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, United States Polo Association'ın (USPA) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca polo sporu içeriklerinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazla bilgi için globalpolo.com adresini veya YouTube'daki Global Polo kanalını ziyaret edebilirsiniz.

KAYNAK: USPA Global