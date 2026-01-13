Sakarya Büyükşehir Belediyesi 5 ilçede, şehrin en zor arazilerinde sabahın ilk saatlerinden bu yana 100 kişilik ekip ve 48 araçla yürüttüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan 35 grup yolundan 34'ünü ulaşıma açtı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı açıklamada, 'Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak meteorolojik veriler ışığında, tahminler oluştuğu andan itibaren karla mücadele için teyakkuza geçtik. 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren Taraklı'dan Kocaali'ye, Geyve'den Hendek'e kadar şehrin yüksek rakımlı tüm kırsal mahallelerinde konuşlanan 100 kişilik kar timimiz, 48 araçla kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesini önlemek için yoğun bir mücadele ortaya koymaktadır.

Bu kapsamda Akyazı, Geyve, Karasu, Pamukova ve Kocaali'de ulaşıma kapanan 35 grup yolunun açılması için günün ilk saatlerinden bu yana mesai harcayan karla mücadele ekiplerimiz 34 grup yolunu yeniden ulaşıma açmıştır. Ekiplerimiz Kocaali'nin zirvelerinde kapanan bir grup yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.' denildi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri kar yağışı boyunca ilçelerin tamamında ulaşımda aksama yaşanmaması ve hayatın olumsuz etkilenmemesi için, yoğun kar alan bölgelerde 24 saat esasıyla tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.