İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında yürüttüğü diplomasi trafiğinin, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlikte üstlendiği etkin rolü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi boyunca gerçekleştirdiği yoğun diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmalarda Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkısını, NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi ile transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi vurguladığını ifade etti.

Zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirilen görüşmelerde; ikili ilişkiler, savunma sanayii, ticaret, güvenlik ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmelerde Gazze'de kalıcı ateşkes, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi, İran ile ABD arasındaki mutabakatın korunması ve Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin yaklaşımının öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı aktarıldı. Ayrıca Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin imzalanmasının stratejik iş birliği açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi (#NATOsummit) kapsamında temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğini yakından takip ettik.



Cumhurbaşkanımız, dün NATO Ankara Zirvesi'nde hitaplarını gerçekleştirerek önemli mesajlar: pic.twitter.com/gnskHxlzOG — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 9, 2026

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelerek ticaret, savunma, güvenlik ve enerji alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdiğini kaydetti.

Paylaşımında zirvenin genel değerlendirmesini de yapan Duran, hafta başından bu yana süren yoğun diplomasi trafiğinin, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinde oynadığı etkin rolü bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.