Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 17 mahalleye kazandırdığı futbol, voleybol, basketbol sahası projelerine şimdi ise 3 mahalle daha ekleniyor. Çökekler, Rüstemler ve Yeşiltepe'de binlerce çocuğun sporla buluşturarak sosyal yaşamına değer katacak yeni sahaların temeli atıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı'nda Çökekler ve Rüstemler ile Erenler Yeşiltepe mahallelerine futbol, basketbol ve voleybol sahası kazandırıyor.

Çalışmaların başladığı yeni spor tesisleri, çocukların birçok spor dalına erişimini sağlayacak ve sporla büyümelerine imkân tanıyacak.

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Erdal Balcı, 'Yusuf Başkanımızın her ilçeye yapmış olduğu spor sahası yatırımlarını yakından takip ediyoruz. Bizde bu yatırımlar kapsamında kendi mahallemize de spor sahası istedik. İnşallah en yakın zamanda sahalarımıza kavuşacağız.' dedi.

Çökekler Mahalle Muhtarı Kadir Şık ise, 'Gençlerimizin bizlerden spor yapabilecekleri bir alan talebi vardı. Bizde bu talebi Yusuf Başkanımıza ilettik. Kendisi bizi kırmadı. Gençlerimiz artık boş vakitlerinde verimli bir alanda spor yapabilecekler.' diye konuştu.

Rüstemler Mahalle Muhtarı Yakup Işık 'Mahallemiz ve özellikle çocuklarımız için çok güzel bir çalışma oldu. Gençlerimizin spor yapabileceği, çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği böyle bir alanın kazandırılması bizleri çok mutlu etti.' ifadelerini kullandı.

3 mahallenin tamamında saha yapımı için temel atma işlemi bitti ve üstyapı inşasına geçildi.