Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Baklan, Çivril, Bekilli ve Uşak'ın Karahallı ilçelerini birbirine bağlayan stratejik güzergahı Gömce-İmrallı yolunda başlattığı çalışmalar tamamlandı. Modern standartlara kavuşturulan ve ilk kez asfaltla buluşan 7 kilometrelik yol, bölge halkının hizmetine sunuldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ilçeler arası entegrasyonu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projelere devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam 7 kilometre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olan güzergah tamamen yenilendi.

Daha önce stabilize toprak yol olan bu güzergahta ilk kez asfalt yapılırken, toplam 56 bin metrekarelik sathi kaplama gerçekleştirildi. Ayrıca yolun güvenliğini artırmak amacıyla keskin virajlar alındı.

Üst yapı çalışmalarının yanı sıra yolun güvenliğini ve uzun ömürlü olmasını sağlayacak altyapı imalatları da eksiksiz olarak tamamlandı.

Bu kapsamda yolda bulunan dere yataklarında su akışını güvenli hale getirmek ve olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla belirlenen 9 noktada büz yerleştirme işlemi gerçekleştirildi.



TARIMSAL LOJİSTİK VE İLÇELER ARASI BAĞLANTI GÜÇLENDİ



Bölgedeki ulaşım ağını çok daha güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturan proje, vatandaşların günlük seyahatlerini kolaylaştırırken sürüş güvenliğini de en üst seviyeye taşıdı.

Tamamlanan Gömce-İmrallı yolu; kırsal mahalleler arasındaki ulaşımı hızlandırmasının yanı sıra, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin lojistiğine de büyük bir ivme kazandırdı.

Komşu ilçeler arasındaki ticari ve sosyal bağları da güçlendiren yatırım, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken; yıllardır bu yolun yapılmasını beklediklerini belirten bölge halkı, yapılan çalışmalardan duydukları büyük memnuniyeti dile getirdi. Tamamlanan yol, üreticilerin mahsullerini pazarlara çok daha hızlı, güvenli ve ekonomik koşullarda ulaştırmasını sağlayacak.



'DENİZLİ'NİN HER NOKTASINA EŞİT VE KALICI HİZMET GÖTÜRÜYORUZ'



Ulaşım yatırımlarının kent genelinde kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'İlçelerimiz arasındaki ulaşımı daha güvenli, modern ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dört ilçemizi birbirine bağlayan Gömce-İmrallı yolumuz, stratejik öneme sahip bir güzergahtır. Bu önemli yatırımla hem vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı hem de üreticilerimizin emeklerini en kısa sürede pazarlara ulaştırmasına katkı sağladık. Çalışmalarımızı tamamlayarak yolumuzu hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Denizli'nin her noktasına eşit, kaliteli ve kalıcı hizmet götürmeye devam edeceğiz' dedi.