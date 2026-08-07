Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kadın Kadına' projesi Akyazı Beldibi Mahallesi'nde devam etti. Kadınlarla buluşan uzman ekipler, sağlıklı iletişim ve çocuklarla güçlü bağ kurma konularında bilgiler paylaştı.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kadın Kadına' projesinin son durağı Akyazı oldu.

Sosyolog, psikolog ve diyetisyenlerden oluşan uzman ekip, Beldibi Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelerek aile ve sosyal yaşamı yakından ilgilendiren konularda önemli bilgiler paylaştı.

Programda aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurmanın yolları, çocuk ve ergenlerle güçlü bağ geliştirme, çiftler arasındaki ilişkilerde sınır koyma ve karşılıklı anlayışı güçlendirme konuları ele alındı.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda kadınlar, merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Katılımcıların sorularının tek tek yanıtlandığı buluşmada, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri ve sosyal destek konularında da bilgilendirmelerde bulunuldu.