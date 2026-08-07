Batman'ın Sason ilçesinde köy ve grup yollarında asfalt yama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Furkan Başar koordinesinde Batman İl Özel İdaresi ekiplerince ilçeye bağlı köy ve grup yollarında yürütülen asfalt yama çalışmaları, belirlenen program doğrultusunda sürdürülüyor.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan güzergâhlarda bakım ve onarım faaliyetleri titizlikle yürütülüyor.

Açıklamada, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol güvenliğini artırmak amacıyla sürdürülen çalışmaların planlanan program çerçevesinde devam edeceği belirtildi.