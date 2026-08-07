Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Trabzon Şubesi'nin açılışına katıldı.

TRABZON (İGFA) - Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Trabzon Şubesi'nin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrupa'da yaşayan Trabzonluların şehri ve ülkeyi başarıyla temsil ettiğini belirterek, 'İnşallah güzel çalışmalara bütün gücümüzle katkı sağlayacağız' dedi.

Programda, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu, Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Engin Günaydın, Trabzon Şube Başkanı Mutahhere Tirgil, siyasi partilerin, Avrupa'da bulunan STK'ların ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı.

TRABZON'U AVRUPA'DA BAŞARIYLA TEMSİL EDİYORLAR

Açılışta konuşan Başkan Genç, derneklerin yurt dışında Trabzon'un ve Türkiye'nin gönüllü temsilcileri olduğunu vurgulayarak, 'Bu açılış küçük bir şube açılışı gibi görülebilir ancak derneklerimiz Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde Trabzon'umuzu temsil eden çok kıymetli yapılardır. Yabancı ülkelerin bürokrasileri içinde büyük emek ve gayret göstererek önemli organizasyonlara imza atıyorlar. Bu vesileyle Avrupa'da Trabzon'umuzu temsil eden tüm dernek başkanlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onlar sadece bir dernek faaliyeti yürütmüyor, aynı zamanda şehrimizin kültürünü, değerlerini ve kimliğini yaşatıyor. Bu bizim için büyük bir gurur ve güç kaynağıdır' ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Başkan Genç, federasyonun çalışmalarına destek vermeyi görev olarak gördüklerini belirterek, 'Ortahisar Belediyemize de teşekkür ediyorum. Derneğe tahsis edilen ve daha önce dershane olarak hizmet veren bu yer şimdi çok önemli bir amaca hizmet edecek. Avrupa'da bu kadar güçlü bir Trabzon diasporası varsa elbette daha geniş imkanlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu konuda hem Ortahisar Belediyemiz hem de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen bütün imkanları kullanmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki güzel çalışmalara da bütün gücümüzle katkı sağlayacağız. Bunu bir vazife olarak görüyorum' diye konuştu.

TRABZONSPOR ŞEHRİN EN BÜYÜK ORTAK DEĞERİ

Trabzonspor'un uluslararası tanıtıma sağladığı katkıya da değinen Başkan Genç, şunları söyledi: 'Buraya gelmeden önce Mısır'ın ON Sports kanalına canlı bağlandım. Trabzon ve Trabzonspor'la ilgili çok ilgi çekici sorular yönelttiler. Ayrıca 5 Ağustos itibarıyla Kahire-Trabzon ve Tahran-Trabzon direkt uçuşlarının başlaması da şehrimiz adına son derece önemli bir gelişme. Dünyaca tanınan bir futbolcunun Trabzonspor forması giymesi, Trabzon'un tanıtımına ve ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Spekülasyonlara gülüp geçiyoruz. Kim ne kadar katkı sunabiliyorsa Trabzonspor'umuza destek olsun. Çünkü Trabzonspor hepimizin ortak değeridir. İnşallah Salah ile birlikte sezon sonunda 9. şampiyonluğumuzu hep beraber kutlamayı Allah bizlere nasip eder. Şubemizin hayırlı olmasını diliyorum.'