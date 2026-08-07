Çorum Belediyesi, vatandaşlara yönelik Aile Danışmanlığı hizmeti başlattı.

ÇORUM (İGFA) - Aile Danışmanlığı hizmeti kapsamında vatandaşlara; aile içi iletişim, ebeveynlik desteği, çocuk ve ergen sorunları, evlilik öncesi ve evlilik sürecine ilişkin danışmanlık, stres ve kaygı yönetimi, öz güven ve motivasyonun geliştirilmesi, sosyal uyum, yaşam dengesi ile kişisel farkındalık gibi birçok alanda profesyonel rehberlik sunuluyor.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, danışmanlık sürecindeki tüm görüşmelerin gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, hizmetin belediyeye bağlı merkezlerde uzman danışmanlar tarafından verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ihtiyaç duyan tüm vatandaşların ücretsiz olarak sunulan Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet edildiği kaydedildi.