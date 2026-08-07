Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamaları amacıyla yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde ve kırsal mahallelerde de ulaşım yatırımlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yuntdağı bölgesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 10 kilometrelik bağlantı yolunu daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Beydere, Şamar, Sarınasuhlar ve Yağcılar mahallelerini birbirine bağlayan güzergah üzerinde soğuk asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkını daha rahat bir ulaşım imkânına kavuşturacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yuntdağı bölgesinde uzun yıllardır beklenen yol çalışmasının tamamlandığını belirterek, 'Yuntdağı'mızın yolları gelişigüzel değil, çok güzel oldu. Yunusemre ilçemiz Yuntdağı bölgesinde 2017'den bu yana hizmet bekleyen Yağcılar, Şamar, Beydere ve Sarınasuhlar mahallelerimizi birbirine bağlayan 10 kilometrelik yolda soğuk asfalt çalışmalarımızda sona geldik. Yaptığımız hizmetin kalitesini ve kullanım ömrünü artırmak amacıyla uyguladığımız koruyucu kat sayesinde yollarımızı uzun yıllar güvenle kullanılabilecek hale getirdik. Halkımızın memnuniyeti ve mutluluğu, bize her zaman daha çok çalışma gücü veriyor. Manisa'mızın 17 ilçesinde, vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Sarınasuhlar Mahalle Muhtarı Ali Kurt, 'Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, güzel bir çalışma oldu, memnununuz. 2017 yılından bu yana asfalt atılmamıştı. Beydere, Şamar, Sarınasuhlar, Yağcılar mahallerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik hat yeniden yapılmış oldu' diye konuştu.