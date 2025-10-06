Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alifuatpaşa Hemzemin Geçidi, 11 yıl aradan sonra yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla Geyve Alifuatpaşa'da yapımı tamamlanan hemzemin geçit, 11 yıl sonra yeniden devreye alındı.

11 YIL SONRA MAHALLENİN İKİ YANI BİRLEŞTİ

Şehrin en güney ucunda vatandaşın beklediği geçit, yoğun katılımla ve vatandaşlarla birlikte hizmete açıldı. Mahalleyi ortadan ikiye ayıran nokta, inşa edilen bu geçitle kolay, güvenli şekilde kolayca geçilebilen bir nokta oldu.

Atılan bu adımla birlikte mahallenin diğer kısmına geçiş süresi kısaldı ve vatandaşların yıllardır yaşadığı sorun çözüme kavuştu.

YOĞUN KATILIM

11 yıllık özlemin son bulduğu açılış törenine ise AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Geyve Kaymakamı Murat Güven, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Hasan Çetinkaya, önceki dönem Geyve Belediye Başkanı Metin Atalay, meclis üyeleri, muhtarlar ve bölge halkı katıldı.

'YILLARIN AYRILIĞINA SON VERDİK'

Milletvekili Murat Kaya, 'Bu sadece bir ulaşım değil, gönülleri birleştirme meselesiydi. Yusuf Başkanımız bu projeye inanarak sahip çıktı. 40-50 milyon TL'lik bütçeyle hayata geçirilen bu geçit, yılların ayrılığına son verdi' dedi.

'UZUN SÜREDİR HASRETTİK'

Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, 'Alifuatpaşa, bugünlere uzun süredir hasretti. Bu sorun sürekli iletiliyordu. Vatandaşlarımızın beklentisini yakından biliyorduk. Hamdolsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın ve Milletvekilimiz Murat Kaya'nın yoğun gayretleri sayesinde bu önemli geçidimiz nihayet hizmete açılıyor. Rabbim, bu geçitten kazasız belasız geçmeyi nasip etsin.' ifadelerini kullandı.