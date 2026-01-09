Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), küresel iklim değişikliği ve artan su talebine karşı şehir genelinde yürüttüğü sondaj çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, mevcut su kaynaklarını korumak için sürdürdüğü alternatif kaynak arayışlarına devam ediyor. Gölköprü Mahallesi'nde yerin 104 metre derinliğine inilerek açılan yeni sondaj kuyusu Karasu'nun 5 mahallesinin içme su ihtiyacını kesintisiz şekilde karşılayacak.

Karasu Gölköprü Mahallesi'nde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yerin 104 metre derinliğinde verimli bir su kaynağına ulaşıldı.

Sondaj ile elde edilen içme suyuGölköprü, Hürriyet, Resuller, Kancalar ve Karamüezzinler mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliği ve basınç sorunlarının tamamen ortadan kaldıracak. Sondaj işleminin tamamlanmasının ardından ekipler teknik süreçlere başladı. Kuyuda yapılacak pompa testleri ile suyun debisi ve verimliliği ölçülecek. Ardından laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek detaylı su kalitesi analizlerinin 'içilebilir' standartlarda çıkması durumunda, yeni kaynak hızla şebeke hattına entegre edilerek abonelerin kullanımına sunulacak.

Çalışmaları yakından takip eden Gölköprü Mahalle Muhtarı Yusuf Alemdar, 'SASKİ, mahallemiz ve çevre mahallelerimiz için hayati önem taşıyan bir çalışma gerçekleştirdi. Özellikle kurak geçen bu dönemlerde su sıkıntısı yaşanabiliyordu. SASKİ ekipleri sesimizi duydu ve yerin 104 metre altına inerek suyumuzu çıkardı. İnşallah analizler de temiz çıkarsa 5 mahallemiz de rahat bir nefes alacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere projeye emek veren işçisinden mühendisine ve tüm yöneticilere şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum' dedi.