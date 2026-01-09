Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kent yönetiminde dijital dönüşüm odaklı çalışmalarına önemli bir adım daha ekledi. Yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilen 'Şehrin Gözleri' projesinin ilk eğitimi, belediye personeline verildi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, akıllı şehir uygulamalarını güçlendiren 'Şehrin Gözleri' projesi kapsamında personeline yönelik eğitim programına başladı.

Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Teknik Destek Programı'na kabul edilen projede; yapay zeka sistemlerinin çalışma prensipleri, veri işleme süreçleri ve sahada kullanım yöntemleri detaylı olarak ele alındı. Bunun yanı sıra yapay zeka alt yapısı ile mevcut kamera görüntülerinin kaçak yapılaşma, yol bozuklukları, izinsiz çöp ile döküntü atıkları gibi kenti etkileyen sorunların anlık olarak tespit edilebileceği ve müdürlüklere otomatik olarak raporlanabileceği personele aktarıldı.

'Şehrin Gözleri' hakkında bilgi veren Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Serkan Cebeci, projeye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ile başladıklarını belirtti. Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Cebeci, yaklaşık 1 yıl önce saha operasyonlarını dijitalleşme kararı aldıklarını belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Osmangazi'nin 136 mahallesinde hizmet veren 140 çöp kamyonumuz, her gün 9 bin sokağa giriyor ve bu sayede aslında şehrin tamamında bir gözümüz var. Göreve geldikten sonra saha operasyonlarımızı dijitalleştirerek tüm kamyonlarımıza kameralar taktık. Gün boyu sokaklarımızı izledik ve yapay zeka modülümüzle temizlik şikayetlerini yüzde 10'un altına indirdik. Hem verimlilik sağladık hem de ciddi kamu tasarrufu oluşturduk. Şimdi ise dünyada hızla yaygınlaşan dijitalleşme trendine uyum sağlamak için diğer müdürlüklerimizi de bu sisteme entegre ediyoruz. 'Şehrin Gözleri' adını verdiğimiz bu projeyle artık kaçak yapıdan yol bozukluklarına, izinsiz döküntüden işgaliyelere kadar pek çok sorunu vatandaş şikayetine gerek kalmadan anında tespit edip ilgili birimlere iletebileceğiz. Tüm müdürlüklerimize bu eğitimi vereceğiz. Kısacası aynı anda gören, duyan ve harekete geçen bir akıllı şehir alt yapısını birlikte kuracağız.'

'MODERN BİR ÇALIŞMA MODELİ OLUŞTURMAYI PLANLIYORUZ'

Eğitimle gerek kaçak yapı denetiminde gerekse zabıta faaliyetlerinde yapay zeka destekli tespit ve bildirim süreçlerini güçlendirerek belediye hizmetlerinde verimlilik sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Cebeci, 'Bu eğitimle hem BEBKA'dan aldığımız teknik desteği pekiştiriyoruz hem de belediye içinde yapay zekanın kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Avrupa'da dijital belediyecilik için büyük bütçeler ayrılıyor. Biz de bu alanda güçlü adımlar atmak istiyoruz. Amacımız, gözümüzle gördüğümüz her görüntüyü yapay zeka analizine entegre ederek filtrelemek ve arkadaşlarımıza doğru bilgiyi en kısa sürede ulaştırmak. Kurumun tüm müdürlüklerini bu sürece dahil ederek hem tasarrufu artırmayı, hem enerjiyi daha verimli kullanmayı, hem de daha az bütçeyle daha çok iş üretebileceğimiz modern bir çalışma modeli oluşturmayı planlıyoruz. Umarım bu eğitimi başarıyla tamamlayacağız' ifadelerini kullandı.

Projenin danışman firma yetkilisi Furkan Esat Köroğlu ise, 'Yaklaşık bir yıldır Osmangazi Belediyesi'ne geliştirdiğimiz yazılım ve donanım çözümlerini uyguluyoruz. Bugün belediyenin 120'den fazla çöp aracında ön, arka ve yan kameralarla sokakları sürekli izleyen bir sistem kullanıyoruz. Bu sayede çöp konteynerlerinin doluluğu, çevrede kirlilik olup olmadığı, yerlerde moloz ya da atık bulunup bulunmadığı anlık olarak görülebiliyor ve ilgili müdürlüklere otomatik raporlanıyor. Bu sistem sahada hem personel kontrolünü hem de hizmet kalitesini artırıyor. Bu yapay zeka destekli sistem, akıllı belediyecilik ve sürdürülebilir temizlik hizmetleri açısından Osmangazi Belediyesi'ne önemli katkılar sunuyor' açıklamalarında bulundu.