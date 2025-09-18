Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde önemli bir aşamaya geçildi.Şehrin en kapsamlı, büyük kentsel dönüşüm adımını Yusuf Alemdar başkanlığında atan Büyükşehir, pilot bölge olarak seçtiğiTığcılar’da “uzlaşma görüşmelerine başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin pilot bölge olarak belirlediğiTığcılar’dakentsel dönüşüm projesi, yeni bir aşamaya geçti.

Bugün itibarıyla randevu oluşturularak başlayan uzlaşma görüşmelerine vatandaş yoğun ilgi gösterdi ve projeyle ilgili birçoğu olumlu görüş bildirdi.

Vatandaşın hakkını önceleyen uzlaşma görüşmelerinde konuşan Ferihan Özkırım, “Kentsel dönüşüm tamamlandığında çok güzel bir şey olacak. 4. katta oturuyorum, bina 5 katlı ve ağır hasarlı. Çocuklarıma yıkılacak bir ev bırakmak istemiyorum” dedi. Resul Kıran ise “Mahallede gezmeye korkuyoruz. Deprem olsa kaçamayız, altında kalırız. Eğer dönüşüm olursa evimizde korkusuzca otururuz” diye konuştu.

Bölge halkı dönüşüm için yürütülen çalışmadan memnun olduğunu ifade ederek görüşmelere daha ilk günden yoğun ilgi gösterdi. SMS ile bilgilendirilen 28 kişi, ilk güne randevu oluşturdu ve birçoğu da çalışmaya desteğini ifade etti.

Sakarya Ticaret Merkezi Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’ne gelen hak sahipleri, yıkılmaya yüz tutan bir mahallede enkaz altında kalmaktansa evlatlarına güçlü, güvenli ve modern bir yaşam alanı bırakmak istediklerini vurguladı.

Deprem kuşağında olan Sakarya’da her gece korkuyla uyumak istemediklerini kaydeden Tığcılar sakinleri, dönüşüm için Başkan Alemdar’ı desteklediklerini söyledi.

Büyükşehir ve bakanlık yetkilileri, proje ve sözleşmeye dair ayrıntılı bilgiler sunuyor. Her bir hak sahibiyle minimum 30 dakika görüşme yapılıyor.Vatandaşın hakkını önceleyen, büyük hassasiyetle yürütülen uzlaşmadan olumlu sonuç çıkması halinde hak sahibinden imza alınıyor.