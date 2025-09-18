Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde Mustafa A. yönetimindeki otomobil, Başar A.'ın kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce Aziziye Mahallesi Şehit Ramazan Gel Caddesi üzerinde bulunan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis önünde Acil'den çıkan Mustafa A. idaresindeki 34 ZC 0710 plakalı otomobil ile aynı istikamette şeridinde seyir halinde olan Başar A. yönetimindeki 81 ADM 209 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü A.'na olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.