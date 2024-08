AK Parti 77. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde 4 aylık görev süresinde Sakarya için oluşturulan kazanımları anlatan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 yeni otobüs alımı, metrobüs hattı, Sapanca Gölü rekreasyonu ve bin yataklı hastane için planlanan ulaşım ağıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başkan Alemdar, Sakarya tarihine iz bırakacak işler yapmak istediklerini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,AK Parti 77. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Serdivan Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti MKYK üyesi Hülya Terzioğlu, AK Parti Bölge Koordinatör Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşmalar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurduğu döneme dair görüntüler sinevizyonla gösterildi.

Sakarya'da göreve geldiği 4 aylık süreçte yürütülen çalışmaları anlatan Başkan Yusuf Alemdar, kısa bir süre içinde Ankara'da yürüttükleri temaslarla ADARAY, metrobüs, Sapanca Gölü çevre rekreasyonu, yeni ulaşım araçları ve bin yataklı hastaneye ulaşım hattı konusunda kaydedilen aşamaları anlattı ve bazı müjdeler verdi.

METROBÜS HATTI DEVREYE GİRECEK

Alemdar, Yenikent bölgesinden şehir merkezine çalışacak 10 adetlik metrobüs hattını devreye alacaklarını ve Alandüzü'nde inşa edilen bin yataklı hastaneye bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım hattı planı oluşturduklarını açıkladı.

Başkan Alemdar, ayrıca ADARAY'ın yeniden hizmete alınması ve Sapanca Gölü'nün çepeçevre yürüyerek gezilebileceği yeni rekreasyon projesi için de ciddi aşama kaydettiklerini anlatırken toplu ulaşımda müjdesi verilen 23 yeni otobüsü bir hafta sonra teslim alacaklarını söyledi.

Başkan Alemdar, "Seçimden sonra Sakarya’nın 16 ilçesini, hizmet etmek için bir bir masaya yatırdık. Ayrıca belediye faaliyetimiz dışında Ankara'da bakanlarımızı ziyaret ettik. Elimiz boş dönmedik elhamdülillah. ADARAY'ın tekrar başlaması için talepte bulunduk. Turizm Bakanı ile görüşmemizde Sapanca Gölü'nü gözümüzden çok daha iyi korumamız gerektiğini ifade ettik. Bir ucundan diğer ucuna yürüyerek gezilebilecek bir Sapanca gölü için gayret ediyoruz." dedi.

YAZLIK KAVŞAĞI İÇİN DESTEK ALDIK

Kuraklıkla oluşan su riskine karşı kayıp kaçağı bitirerek önlem alacaklarını belirten Alemdar, "Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan Yazlık Kavşağı için kredi desteği aldık. 16 ilçemizin 16'sı için de acil ihtiyaçları ifade ettik. Kuraklık nedeniyle suyla ilgili risk oluştu. Bunda kaçak kullanımın da etkisi var. Tespitleri tek tek yapıyor, engellenmesi için çalışıyoruz. 2 yıl içinde kayıp kaçak oranını minimum %20'lere düşürmeye çalışacağız. Altyapıya Söğütlü'den başladık. Karasu, Hendek, Erenler'in kırsalında altyapı sorunlarını çözüyoruz. Su indirimiyle 30 Büyükşehir arasında iyi bir sıralama yakaladık." diye konuştu.

Başkan Alemdar, metrobüs hattının güzergahını açıklarken şöyle dedi: "Ulaşımda ilk ortaokulu ücretsiz yaptık. Lise, üniversiteye %54 indirim getirdik. Ulaşım araçlarımızda eksiklik gördük ve harekete geçerek 23 otobüsün finansmanını oluşturduk ve haftaya araçlarımızı teslim alacağız. Gayemiz her ilçemizde belediye otobüsleriyle seyahati sağlamaktır. Şu anda metrobüs alımıyla ilgili görüşmeler yapıyoruz. 10 metrobüsleYenikent'ten Aziz Duran Parkı'na yolcu taşıma planını değerlendiriyoruz.”

Başkan Alemdar sözlerini şöyle tamamladı: "4 aylık sürede çok çalıştık. Büyükşehir'deki ekibimiz, teşkilatımız ve ilçelerimizle uyum içinde çalışıyoruz. Tek derdimiz Sakarya'dır, tek derdimiz liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başını dik tutmaktır. Meselemiz verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmektir. İnsan merkezli sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz ve önümüzdeki süre içinde Sakarya'da tarihe iz bırakacak işler yapmak istiyoruz"

AK Parti davasının adanmışlık ruhuyla ilerlediğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bizim davamızda farklı bir ruh, farklı bir adanmışlık var. İmam Şafii’nin bir sözü var, hak ehlini bulmak istiyorsanız düşman oklarını takip edin. Maalesef bu oklar her zaman liderimizi gösterdi. Zamanında darbe olurken Cumhurbaşkanımız ölümü göze alarak meydana indi. Biz PKK'nın terörist olduğunu söylerken birileri masum olduğunu göstermeye çalıştı. Bizim liderimiz her zaman mazlumun yanında, kimsesizlerin yanında oldu. Biz de her zaman doğrudan yana olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

EYLÜL’DE KONGRE SÜREÇLERİNİ BAŞLATIYORUZ

AK Parti İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur, Sakarya’da gördüğü birlik ve beraberlikten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu beraberliği sağlayanbüyüklerimize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yerel seçimlerde geçici bir süreliğine milletimizin bize emanet etmediği bazı illerimiz, ilçelerimiz oldu. Ama inanıyorum ki teşkilatlarımızdaki heyecan bu illeri ve ilçeleri tekrar bizlere kazandıracaktır. Eylül itibariyle kongre süreçlerimiz başlayacak. İnşallah bu süreçleri de en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi

AK Parti Milletvekili Ali İnci Sakarya'da uyum içinde hizmet için çalıştıklarını belirterek, "Yusuf başkanı tebrik ediyorum. 4 ayda büyük işler başardı. Genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, Yusuf başkanımız ve ilçe başkanlarımızla birlik içinde çalışıyoruz. Şehir Hastanesi'nin inşasını ciddi şekilde hızlandırdık. 2025 yılında bitmesini umut ediyoruz. Şehrimiz için yatırımlar devam edecek" dedi.

Danışma Meclisi programı, AK Parti Sakarya Teşkilatı ve üyelerin günün anısına çekildiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.