SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumun her kesimine yönelik düzenlenen tanıtım gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin tarihi, doğal ve kültürel lokasyonlarına gerçekleştirilen gezilerde, Serdivan Mübadiller Topluluğuve Sakarya Üniversitesi Tarih Topluluğu öğrencileri konuk oldu.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezi programlarında, şehrin tarihi, doğal ve kültürel lokasyonlarına geziler düzenlendi. Son olarak Serdivan Mübadiller Topluluğu ve Sakarya Üniversitesi Tarih Topluluğu öğrencilerinin konuk olduğu programlarda, katılımcılar gün boyu hem keşfetti hem de keyifli vakit geçirdi.

Serdivan Mübadiller Topluluğunun yoğun katılımıylaşehrin güney rotasına gerçekleştirilen ziyarette, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı başta olmak üzere Geyve Alifuatpaşa'da bulunan 2. Bayezid Köprüsü, Tarihi Taraklı ilçesi ve Pamukova Esentepe Park ziyaret edildi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Topluluğu öğrencileri katıldığı bir diğer programda ise, muhteşem tabiatı ve sonbaharın eşsiz renkleriyle göz dolduran İl Ormanı Tabiat Parkı ziyaret edildi. Akabinde Karasu Yenimahalle'yi ziyaret eden öğrenciler daha sonra Türkiye'nin tek parça en büyük longozu olan Acarlar Longozunu ziyaret etti.