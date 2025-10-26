SASKİ, suyun geleceğini koruyacak bilinçli nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Kemaliye İlkokulu'nda gerçekleştirilen Su Müfettişi eğitimi ile minikler su kaynaklarını korumak için yapmaları gereken tasarruflu davranışları öğrendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun sınırlı bir kaynak olduğu gerçeğinden hareketle gelecekte yaşanması muhtemel küresel su kıtlığına karşı'Su Müfettişi' eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Arifiye Kemaliye Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, su döngüsü ve suyun insan yaşamındaki önemi animasyon destekli sunumlarla aktarıldı. Su israfını önlemeye yönelik pratik yöntemler ise interaktif etkinliklerle öğrencilerin hayatında yer edindi.

SASKİ'den yapılan açıklamada projenin önemi vurgulanarak, 'Geleceğimiz olan çocuklarımıza su bilincini erken yaşta kazandırmak, en önemli sorumluluklarımızdandır. Su Müfettişi projemizle çocuklarımızı su kaynaklarımızın koruyucusu olarak yetiştiriyoruz.Suyun değerini bilen bir neslin, şehrimizin ve ülkemizin su geleceğini güvence altına alacağına inanıyoruz. Kurum olarak suyun ekonomik ve toplumsal değerini gelecek kuşaklara aktarma misyonuyla eğitim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadeleri kullanıldı.

Çevre ve su bilinciyle yetişen miniklere programın sonunda, Su Müfettişi rozetlerinin yanı sıra Akça'nın Sapanca Gölü'ne Verdiği Söz kitabı da hediye edildi.