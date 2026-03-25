Antalya Muratpaşa Belediyesi, 15-19 yaş arası gençlere yönelik olarak Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) yapay zeka ve görsel üretim odaklı bir atölye programı düzenliyor.

ANTALYA (İGFA) - 'Geleceği Tasarlayanlar' başlıklı eğitim, Saves Digital kurucusu Mertcan Sarı eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. Dört hafta sürecek uygulamalı eğitimde; fotoğrafın temelleri ve görme sanatı, ışık ve kompozisyon, video çekimi, yapay zeka ile görsel üretimi, prompt (istem) mühendisliği ile yapay zeka destekli müzik ve içerik üretimi gibi başlıklar ele alınacak.

'Yapay Zekanın Mimarları' başlıklı eğitim ise yapay zeka mühendisi Emin Tıraş liderliğinde düzenlenecek. Dört haftalık bu programda, büyük dil modellerinin (LLM) temelleri, gelişmiş prompt mühendisliği ve multimodal içerik üretimi konuları işlenecek.