SASKİ, şehir genelinde su kayıp oranını minimum seviyeye düşürmek ve kaynakların geleceğini koruma altına almak için son teknoloji SCADA sistemiyle takip ettiği altyapı ağında oluşan su kayıplarına anında müdahale ediyor. Gerçekleştirilen onarım çalışmaları ile 10 ayda 8 milyon metreküplük su kaybının önüne geçildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarını verimliliği için akustik dinleme ve basınç ölçümleriilesu kayıplarına geçit vermiyor.

Gece saatlerinde yapılan dinlemeler sayesinde yüzeye çıkmayan arızalar kısa sürede belirleniyor, kayıp ve kaçakların önüne geçiliyor. SCADA sistemiylesuyun üretimden dağıtıma kadar olan tüm aşamaları 7/24 takip ediliyor.

2025 yılı içerisinde akustik dinleme ekipleri tarafından 595 kilometrelik içme suyu hattı tarandı. Çalışmalar sonucunda 353 adet yüzeye çıkmayan arıza tespit edilerek kısa sürede müdahale edildi. Bu sayede 7 milyon 966 bin 624 metreküp suyun kaybı önlendi.

Şehir genelinde yürütülen su kayıplarını önleme çalışmaları ile 10 ayda yıllık ortalama 110 bin kişinin su ihtiyacına eşdeğer su tasarrufu sağlandı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Bir damla suyun dahi israf olmaması için mesaimefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Gece saatlerinde yaptığımız akustik dinleme ve anlık takip ettiğimiz SCADA sistemleriyle şehrimizin içme suyu altyapısını izliyor, tespit edilen arızalara anında müdahale ediyoruz. Şehrimizin su kayıp oranı kabul edilebilir bir seviyeye indirene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı.