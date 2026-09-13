İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu David Reed ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaretin gündeminde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra katı atık bertarafı için taraflar arasında fikir alışverişinde bulunulması gibi konular yer aldı.

İZMİR (İGFA) - Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu David Reed ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ı ziyaret etti. Açık Ofis'te gerçekleşen buluşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yer aldı.

Ziyaretin konu başlıklarından biri temiz enerji ve atıklar konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, 'Sadece yenilenebilir enerji değil, onun dışında da iş birliklerimizi artırmak konusunda son derece istekliyiz. İzmir'deki rüzgar ve güneş enerjisinin dışında özellikle katı atıktan enerji üretilmesiyle ilgili teknolojik anlamda iş birliğine ihtiyaç duyuyoruz. İngiltere'de özellikle Londra olmak üzere katı atıktan enerji üretilmesi ve bunların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi ile ilgili çok ciddi anlamda aşama kat edilmiş durumda. Biz de bu yoldan devam etmek istiyoruz. Her türlü iş birliğine hazırız' diye konuştu.

Başkonsolos David Reed, Türk ve İngiliz iş insanları arasında temiz enerji konusunda çeşitli iş birlikleri yapıldığını, yerel yönetimler düzeyinde de bu alandaki ilişkilerin geliştirilebileceğini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da doğayla insan ilişkisinin tamamen ekonomik bir ilişkiye dönüşmesinin yarattığı sorunlara dikkat çekti. Yıldır, İngiltere'den 2025 yılında 209 bin 500 kişinin İzmir'i ziyaret ettiğini belirterek bu sayının artmasını temenni ettiklerini ifade etti.