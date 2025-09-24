Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Söğütlü’nün içme suyu ve atık su geleceğinin teminatı olacak projede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Söğütlü’nün 25 kilometrelik dev altyapı yatırımında çalışmalar hız kazandı.

Yüzde 50’lik kısmında sona gelinen saha çalışmalarını yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, “Ekiplerimiz şuan ilçenin 4 ayrı noktasında eş zamanlı olarak çalışıyor.

İlerleyişine hız kazandırdığımız projenin her adımını anbean takip ediyoruz. Yatırımın 12 bin 500 metrelik kısmında çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

EKİPLER İLÇENİN 4 AYRI NOKTASINDA AYNI ANDA ÇALIŞIYOR

Projenin hızla tamamlanması için ilçenin farklı noktalarında 4 ekip aynı anda mesai harcıyor. Yüzde 50’si tamamlanan ve yoğun bir şekilde devam eden altyapı çalışmalarının hemen ardından, bölgenin estetik görünümüne yakışır bir şekilde üstyapı planlaması da yapılacak.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

İlçe belediyesini ziyaret ettikten sonra çalışmaları yerinde inceleyen Seyit Sakallıoğlu, “Söğütlü ilçemizin bugün ve gelecek altyapı ihtiyaçlarının teminatı olacak dev altyapı yatırımına hız kazandırdık. Ekiplerimiz şuan ilçenin 4 ayrı noktasında eş zamanlı olarak çalışıyor. Projenin her adımını anbean takip ediyoruz. Toplamda 12 bin 500 metrelik kanalizasyon ve içme suyu hattında çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

25 KİLOMETRELİK HAT İÇİN SAHADA ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

Genel Müdür Sakallıoğlu açıklamasının devamında ise, “Tamamlandığında toplam uzunluğu 25 kilometre olacak yatırımı tamamen öz kaynaklarımızla sürdürüyoruz. Bir yandan ana hatların imalatını yaparken bir yandan da ilçe ekiplerimizle abone bağlantılarını tamamlıyoruz. Güçlü altyapı hatları bölgede su kayıplarına geçit vermeden her bir abonemize kesintisiz içme suyu sağlayacak. Aynı zamanda yeni atık su hattımız Söğütlü’nün eşsiz doğasını koruyarak, atık suları kayıpsız bir şekilde taşıyacak” ifadelerini kullandı.

“PROJENİN İLERLEYİŞİNDEN OLDUKÇA MEMNUNUZ”

AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci ile birlikte saha çalışmalarını takip eden Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise, “İlk günden beri yakından takip ettiğim toplam 25 kilometrelik altyapı yatırımında çalışmaların hızlanması bizleri oldukça memnun etti. Genel Müdürümüz ve ekibi sürekli sahada incelemelerini sürdürüyor. Projenin hızla tamamlanması için ekipler tam manasıyla dört koldan çalışıyor. İlçemizin altyapı geleceğini garanti altına alacak yatırımları için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a, SASKİ Genel Müdürümüz Seyit Sakallıoğlu ve ekibine teşekkür ederim” dedi.