Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bursa Sinema Günleri’, 26 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında birçok seçkin filmi kentin büyülü atmosferinde sinemaseverlerle buluşturacak.BURSA (İGFA) - Kentin sadece salonlarının değil, meydanlarının, mahallelerinin ve sokaklarının da sanatla buluşması gerektiği anlayışıyla hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hayata geçirdiği ‘Bursa Sinema Günleri’ni tekrar sinemaseverlerle buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlik boyunca 33 farklı film gösterimi yapılacak.

Irgandı Köprüsü, Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önü, Merinos Parkı, Tayyare Kültür Merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilecek gösterimler, Bursalılara yıldızların altında sinema keyfi yaşatacak.

Bursa’nın tarihi ve kültürel mekânlarının büyülü atmosferinde yapılacak olan film gösterimleri, vatandaşlara hem yazdan kalma akşamların keyfini çıkarma hem de seçkin filmlerle buluşma fırsatı sunacak.

Bursa Sinema Günleri kapsamında hazırlanan yönetmen söyleşileriyle de sinemanın mutfağına ışık tutulacak.

Katılımcılar, yönetmenlerle bir araya gelerek film yapım süreci hakkında doğrudan bilgi alma ve soru sorma imkânı da bulacak.