Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, Eskişehir'in kültür-sanat yaşamına değer katarken, caz müziğinin farklı renklerini bir araya getiren repertuvarı ile unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

Konser boyunca sahne enerjisi ve müzikal uyumlarıyla dikkat çeken sanatçılar, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Trompette İmer Demirer, kontrbasta Kağan Yıldız, piyanoda Can Çankaya ve davulda Burak Cihangirli'den oluşan quartet, cazın özgün ve dinamik tınılarını dinleyicilere başarıyla sundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen İmer Demirer Quartet Caz Konseri, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

