Sakarya'da Sosyal Gelişim Merkezlerinde düzenlenen 'Sömestr Atölyeleri' sona erdi. Toplam bin 200 çocuk ve ebeveynin katıldığı atölyelerde çocuklar yeteneklerini keşfederken, aileleri ise çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirip eğlendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sömestr Atölyeleri' sona erdi.

Adapazarı, Karasu, Sapanca, Geyve ve Akyazı Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) düzenlenen atölyelerde toplam bin 200 çocuk ve ebeveyn katıldı. Birbirinden farklı atölyelerde eğlenerek öğrenen çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklere katılan aileler, çocuklarıyla birlikte kaliteli ve eğlenceli zaman geçirme imkânı bulduklarını ifade ederek, bu tür atölyelerin aile-çocuk bağını güçlendirdiğini dile getirdi. Veliler, sömestr tatilini verimli şekilde değerlendirme fırsatı sunan atölyeler dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.