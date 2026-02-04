Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Turgut Mahallesi'nde başlattığı taş duvar çalışması, hem güvenliğe hem de mahalle estetiğine katkı sağlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına Turgut Mahallesi'nde devam ediyor.

Bu kapsamda Atlas Sokak'ta taş duvar yapım işi başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde 16 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde taş duvar inşa ediliyor. Toplamda 230 metreküp taş kullanılarak yapılacak olan duvarın, hem güvenliği artırması hem de bölgenin fiziki görünümüne katkı sağlaması hedefleniyor.

Ekipler, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelere aralıksız devam edecek.