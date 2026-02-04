Bursa Nilüfer Belediyesi öncülüğünde, kentteki kamu kurumlarının iş birliğiyle bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Spor Şenlikleri'nin hazırlık toplantısı yapıldı. 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şenlikte, binlerce öğrenci 24 farklı branşta dostluk için ter dökecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'de çeyrek asra yaklaşan bir gelenek olan Uluslararası Spor Şenlikleri'nin 24'üncüsü için hazırlıklar başladı.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyonun ilk koordinasyon toplantısı Buzz Park'ta yapıldı.

Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra; Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esra Gürler, Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile birlikte şenlikte görev alacak Tertip Kurulu'nda görevli okul müdürleri, branş koordinatör ve branş yürütme kurulu üyesi öğretmenler katıldı.

ÇEYREK ASRA YAKLAŞAN GELENEK

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir organizasyonu 24 yıldır sürdürmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Şenliğin arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, tertip komitesinden öğretmenlere kadar sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl 166 okuldan yaklaşık 20 bin öğrencinin şenliklere katıldığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, 'Bu yıl da artistik cimnastikten satranca, atletizmden basketbola kadar tam 24 farklı branşta yarışmalar düzenleyeceğiz. Nilüfer'in her köşesinde sporun coşkusunu birlikte hissedeceğiz' dedi.

İKİ MİLLİ BAYRAMI BİRLEŞTİREN ŞENLİK

Şenlik takviminin özel bir anlam taşıdığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, 20 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsadığını söyledi.

Başkan Şadi Özdemir, 'Bu şenlik; hem çocuklarımızın neşesi hem de gençliğimizin enerjisi demek. Takvimimiz iki büyük milli bayramımızı birbirine bağlıyor' diye konuştu.

HEDEF SPOR KÜLTÜRÜ

Nilüfer'i bir 'Spor Kenti' yapma hedefleri olduğunu ve bu kapsamda bir spor manifestosu açıkladıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

'Biz sporu sadece kupa ve madalya kazanmak olarak görmüyoruz. Spor her yaştan vatandaşımız için bir haktır, erişilebilir olmalı ve bir yaşam biçimine dönüşmelidir. Amacımız herkesin spor yaptığı sağlıklı bir Nilüfer yaratmak. Ayrıca bu şenliklerde sadece Nilüferli gençler olmayacak. Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerimizden gelen misafirlerimizle burada kardeşlik köprüleri kuracağız. Sporun dili barıştır, dostluktur. Kazananın dostluk ve kardeşlik olmasını diliyorum.'

'EĞİTİMLE SPORUN BULUŞTUĞU ŞENLİK'

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esra Gürler de toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim ile sporun buluştuğu bu organizasyonun öğrenciler için önemine değindi. Şenliklerin okullar arası dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Gürler, 'Öğrencilerimizin sporla buluşmasını sağlayan ve onlara kendilerini ifade etme imkanı sunan çok kıymetli bir organizasyon. Bu şenliklerde kazanılan asıl başarı skorlar değil; kurulan dostluklar ve edinilen değerlerdir. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Toplantı, şenliğin uygulama sürecine dair teknik detayların görüşülmesiyle sona erdi.