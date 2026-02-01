Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hayatın her alanında desteklediği kadınlara yönelik yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almaları için önemli bir iş birliğine imza attı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin üreten kadınlara yönelik sağladığı desteklerin yeni adımı olan proje kapsamında; kooperatif kurmak isteyen kadınlara yol haritası çiziliyor, mevcut girişimcilik fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüşüyor, kadın emeği güçlendiriliyor.

'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü 2026 Porgramı' kapsamında; Bursa'nın 17 ilçesi ve kırsal mahallelerinde kooperatifleşmek isteyen girişimci kadınlara mentorluk desteği sunulacak.

Alanında uzman eğitmenler ve paydaşların katkılarıyla yürütülen eğitim sürecinde; kadınlara üretimden yönetime, pazarlamadan kurumsallaşmaya kadar geniş bir yelpazade mentörlük desteği sağlanıyor. Yerel kalkınma ve kooperatif kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacak proje, kadın girişimciler için de önemli bir fırsat olacak.

'DESTEĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını önemsediklerini belirterek, 'Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, şehirlerin kalkınmasına da doğrudan katkı sunmaktadır. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, kentimizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kadınlara yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz' dedi.