Bir dizi ziyaret kapsamında Sakarya’ya gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı ziyarette, şehrin sağlık altyapısına Şehir Hastanesi ile büyük bir güç katacaklarını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretleri için Bakan Memişoğlu’na teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Şehrimizin sağlık altyapısı günden güne güçleniyor. Şehir Hastanemiz hızla yükseliyor. Sağlık altyapısını güçlendirmek adına biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sayın Bakanımıza şehrimize destekleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Alemdar ve Büyükşehir bürokratları tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu’nun ziyaretinde ayrıca Vali Rahmi Doğan, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve il müdürleri de yer aldı.

Bakan Memişoğlu, misafirperverlikleri için teşekkür ederek Sakarya’nın sağlık alanında büyük yatırımlara kavuşmasına kısa bir süre kaldığını hatırlattı.

Başkan Alemdar ise Bakan Memişoğlu’na ziyareti öncesi tarihini müjdelediği Şehir Hastanesi için teşekkür etti.

Başkan Alemdar ayrıca, “Şehrimizin sağlık altyapısı günden güne güçleniyor. Şehir Hastanesi ile ilgili süreci yakından takip ediyor; bu önemli yatırımın, şehrimizde sağlık alanında yeni bir dönemin başlangıcı olacağına yürekten inanıyoruz.Sağlık alanında tarihte eşi benzeri görülmemiş büyük yatırımları ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Şehrimiz sağlık altyapısını güçlendirmek adına biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Her alanda büyüyen, güçlenen, gelişen bir Sakarya için hep birlikte çalışmaya, üretmeye, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.