İzmir'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 127 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ile 18 kilgoram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Konak ilçesinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenlenen operasyonda, 127 kg bonzai uyuşturucu maddesi ile 18 kg uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1958878075250266621

3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi başta olmak üzere operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonu gerçekleştiren İzmir İl Emniyet Müdürü ile polisleri tebrik etti.