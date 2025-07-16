SakaryaBüyükşehir Belediyesi, Anadolu Otoyolu Sapanca Gişeleri Kavşağı’nda yaptığı çalışmalara dikkat çeken bir detay ekledi. Kavşak içine Sapanca’nın yeşili, doğası, peyzajı ve tabiat güzelliğini temsil eden ‘yeşil dünya’ figürü montajlandı. Proje bu dokunuşla çok daha güzel bir görünüme kavuştu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin misafirhanesi Sapanca’nın güzelliğine güzellik katacak bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Sapanca ulaşımına katkı sağlamak için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoban çıkışına kazandırılan dönel kavşakta, hummalı bir peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışması ortaya koyuldu. Sapanca’nın ilçe estetiğine değer katacak şekilde tasarlanan peyzaj projesi, doğayla uyumlu peyzaj ögeleri ve simgesel yapısıyla dikkat çekiyor.

Kavşağın yeşil alanları, özel formlu bitkilerle sanatsal bir düzen içinde şekillendiriliyor. Doğal dokuya uyumlu proje, ilçeye görsel bir zenginlik katacak. Merkezinde yer alan kuru havuz sistemi inşası tamamlanan kavşak, Sapanca’nın yeşilini, doğasını ve tabiat güzelliğini temsil eden ‘yeşil dünya’ figürüyle estetik kazandı.