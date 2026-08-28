İstanbul'da Maltepe'nin yeşil alanlarını daha düzenli, sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Maltepe Belediyesi, Feyzullah Mahallesi Mehtap Sokak'ta çalışmalarını sürdürdü.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mahalle genelindeki yeşil alanlarda yoğunlaşan tırpan ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, yabani otların temizlenmesi ve alanların düzenlenmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.

Yol kenarları ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen bakım çalışmalarıyla hem çevre temizliğinin sağlanması hem de vatandaşların daha düzenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi hedefleniyor.

Maltepe Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda mevsimsel ihtiyaçlar doğrultusunda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, düzenli saha çalışmalarıyla Maltepe'nin yeşil dokusunu korumaya ve ortak yaşam alanlarını daha nitelikli hale getirmeye devam ediyor.