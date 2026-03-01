Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 20'nci haftasında Çorlu Belediyesi'ne konuk olan Büyükşehir Basketbol takımı, uzatmalara giden mücadeleyi 78-86'lık skorla kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde adım adım şampiyonluğu yürüyen Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, normal sezonun son deplasman maçında Çorlu Belediyesi'ne konuk oldu.

Ziya Berhan Kılıç Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi uzatmalar 78-86'lık skorla kazanan Büyükşehir Basketbol, sezonun 18'nci galibiyetini aldı.

Sakarya Büyükşehir Basketbol mücadeleye Mert İlhan, Berke Baran Akçam, Yavuz Koça, Aydın Şirin ve Gökhan Aydın ilk 5'i ile başladı. İlk çeyrek 20-21'lik skorla geçilirken ilk yarıyı Büyükşehir, 38-36 geride bitirdi.

UZATMALARDA KAZANDILAR

İkinci yarıda başa baş geçen oyun maçın son çeyreğini 73-73'lük skorla bitmesine ve uzatma çeyreğine taşıdı. Uzatmalarda ise Büyükşehir, neden zirvede olduğunu bir kez daha göstererek parkeden 78-86'lık skorla galip ayrıldı. Büyükşehir'de Can Koç attığı 20 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Son deplasman maçından galip ayrılan Büyükşehir, normal sezonun son mücadelesinde 14 Mart Cumartesi günü evinde Teşvikiye'yi ağırlayacak.