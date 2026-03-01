Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Enes Sad Beşbadem, 28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
BURSA (İGFA) - Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde 27 Şubat'ta başlayan ve 1 Mart'ta sona eren şampiyona, 11 ülkeden toplam 343 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.
Şampiyonada büyükler kategorisinde yer alan Büyükşehir Belediyesporlu karateci, üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyayı Bursa'ya kazandırdı. Belediyesporlu Enes Sad
Beşbadem, bu sonuçla başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
