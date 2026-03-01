Bunlar da ilginizi çekebilir

Beşbadem, bu sonuçla başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

BURSA (İGFA) - Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde 27 Şubat'ta başlayan ve 1 Mart'ta sona eren şampiyona, 11 ülkeden toplam 343 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Enes Sad Beşbadem, 28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

