Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında Pamukova'da 'Yetenek Avcısı' tiyatro oyunu minik izleyicilerle buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Kültür Merkezi'nde Kasım Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 'Yetenek Avcısı' isimli çocuk tiyatro oyunuyla miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. İki seans halinde yaklaşık 1000 minik öğrencinin konuk olduğu tiyatroda kahkaha dolu anlar yaşandı.

Pamukova Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Yetenek Avcısı' tiyatro oyunu, minik izleyicilerin kahkahaları ve alkışlarıyla adeta bir şenlik havasına büründü. Renkli kostümler, canlı müzikler ve eğlenceli sahnelerle dolu oyun, yüzlerce çocuğa gülümseme ve güzel anılar kazandırdı.

Uray Sanat Tiyatrosu ekibinin sahnelediği oyun, hayal gücü, dayanışma ve özgüven temalarını eğlenceli bir dille işleyerek çocuklara unutulmaz bir deneyim sundu. İki seans boyunca salonu dolduran minik seyirciler hem eğlenip öğrendi hem de tiyatronun büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı.