Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Tarihi bir gün' ifadeleriyle duyurduğu Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi'nin yürütüldüğü Tığcılar'daki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Yusuf Alemdar, Tığcılar Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi. Mahalleyi adım adım dolaşan ve bölge sakinlerine dönüşümün tüm aşamalarını tek tek anlatan Alemdar, projeyi ortak akılla ve vatandaşın tam desteğiyle bitirmek istediklerini söyledi.

Alemdar, 'Tığcılar'da başlattığımız kentsel dönüşümle afetlere karşı dirençli bir Sakarya'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Şunu ifade etmek istiyorum ki; bizim tek derdimiz insan. Kentsel dönüşüm ise bu şehirde olmazsa olmazdır' dedi.

TÜM AŞAMALARI ANLATTI

Genel Sekreter Yardımcıları Aslan Yılmaz ve Dr. İlhan Yılmaz ile mahalle muhtarlarının eşlik ettiği ziyarette, Alemdar sürecin teknik detaylarına dair yetkililerden bilgi aldı. Alemdar, Tığcılar'ı adım adım gezdi ve dönüşümün tüm aşamalarını bütün detaylarıyla anlattı.

Dönüşümü kimsenin kafasında soru işareti kalmadan, ortak akıl ile, vatandaşın desteğini alarak bitirmek istediklerini belirten Alemdar, 'Bizim tek derdimiz insandır ve kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır' vurgusu yaptı.

'BİZİM TEK DERDİMİZ İNSAN'

Başkan Alemdar, 'Afet bölgesi içerisinde yer alan Sakarya'mız için kentsel dönüşüm olmazsa olmaz diyerek yola çıktık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu konuda ortaya koyduğumuz hassasiyet ve motivasyon, bugün zemin etüdünün başlamasıyla birlikte heyecanımızı daha da artırmıştır. Şunu ifade etmek istiyorum ki; bizim tek derdimiz insan. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda her zaman insanı en ön plana alan bir anlayışıyla hareket ettik. Şehrimizdeki kentsel dönüşümde de insanımızın can güvenliği merkezimize alıyoruz' dedi.

'ORTAK AKIL VE VATANDAŞIN DESTEĞİ'

Başkan Alemdar şöyle dedi: 'Elbette tüm çalışmaları yaparken Tığcılar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte hareket etmek, bu konuda onların desteğini ve tercihini arkamıza almak bizim için çok kıymetli. Bugün ziyaretlerimiz esnasında mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Sürecin nasıl ilerleyeceğini adım adım kendilerine aktardım. İnşallah Tığcılar Mahallemizden başlattığımız kentsel dönüşümle afetlere karşı dirençli bir Sakarya'yı hep birlikte inşa edeceğiz' diye konuştu.

Yapı ruhsatına esas zemin etüt çalışmaları kapsamında zemin etüdü makinası Kesçi Sokağa indi. 45 metre derinliğe inilecek olan zemin etüdü çalışmaları 4 farklı sokakta ve 28 ayrı noktada gerçekleştirilecek.