Program, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaretiyle sona erdi. Maltepe'nin 18 mahallesinden 18 yaş üstü vatandaşların ücretsiz katılacağı programlar 8 Kasım'a dek devam edecek.

Düzenlenen ziyaretin ilk programına Aydınevler, Altayçeşme, Altıntepe ve Bağlarbaşı Mahallesi'nden vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, Türkiye'nin farklı şehirlerinden her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'de, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Ata'nın huzuruna çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla Maltepeli vatandaşları Anıtkabir'e götürüyor.

Maltepe Belediyesi, Atatürk'ün vefatının 87. yıldönümünde Maltepelileri Anıtkabir'e götürüyor. Ziyaretlerde vatandaşlar Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün huzuruna çıkıyor. Etkinlik, 8 Kasım'a kadar ücretsiz olarak sürecek.

