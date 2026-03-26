SAKARYA (İGFA) - 18 Nisan'da İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilecek UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası yarışları öncesinde Türkiye'nin en iyi bisikletçileri Sakarya'da kampa girerek Milli Takım seçmelerine katılacak.

Avrupa'nın en modern ve kapsamlı bisiklet tesisleri arasında gösterilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek organizasyonda sporcular, hem milli forma için pedal çevirecek hem de uluslararası şampiyonalar öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

37 SPORCU KIYASIYA REKABET EDECEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek Milli Takım seçmeleri 29 Mart Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak. Seçmelere Elit Erkekler kategorisinde 27, Elit Kadınlar kategorisinde ise 10 sporcu olmak üzere toplam 37 sporcu katılacak. Kıyasıya rekabete sahne olması beklenen yarışlar, saat 13.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası bisiklet organizasyonlarının önemli adreslerinden biri haline gelen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Milli Takım seçmeleriyle bir kez daha önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu büyük buluşmanın yanı sıra 7 Haziran'da düzenlenecek Eliminatör Avrupa Şampiyonası ile 14 Haziran'da gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları için de hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin böylesine önemli seçmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, '18 Nisan'da Barcelona'da gerçekleştirilecek UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası öncesinde Milli Takım seçmelerinin Sakarya'da yapılacak olması bizim için son derece kıymetli. Türkiye'nin en iyi sporcularını şehrimizde ağırlayacağız. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, sahip olduğu yüksek standartlarla ulusal ve uluslararası organizasyonların önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bunun yanında 7 Haziran Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve 14 Haziran MTB Eliminatör Dünya Kupası için de hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz' dedi.



